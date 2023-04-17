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İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 156 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
17 Nisan 2023 Pazartesi 20:07

İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 156 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yapmış oldukları saha çalışmaları ve teknik takip sonucu ormanlık alanda düzensiz göçmenlerin toplandığına yönelik bilgi edindi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgeye yapılan operasyonda, 100 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ormanlık alan içerisinde 45 can yeleği, 4 şambrel ve 1 pompa ele geçirdi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri aynı bölgede İtalya rotasını kullanan ve düzensiz göçmenleri taşıdığını belirledikleri bir yelkenliye de operasyon düzenlendi.

Operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #göçmen #karaburun #Organizatör
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