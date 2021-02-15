İzmir'de 16 bin öğrenci okulda ders başı yaptı

İzmir'de, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde, hıfzıssıhha kurullarının onayı doğrultusunda belirlenen yaklaşık 300 okuldaki 16 binden fazla öğrenci için yüz yüze eğitim başladı

Kentte, yüz yüze eğitime başlanan okullar dezenfekte edildi. Sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Kemalpaşa ilçesine bağlı Vişneli Mahallesi'nde birleştirilmiş sınıf uygulamasının bulunduğu Vişneli İlkokulunun 18 öğrencisi de yüz yüze eğitime geçti.

Maskeleri takılı olarak okula gelen öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. Öğrenciler sınıfa ateşleri ölçüldükten sonra girdi.

Öğrenciler sınıfta kendi adlarının yazılı olduğu sıralara oturtuldu. Sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıf düzeninde çocukların arasında 1-1,5 metre olmasına özen gösterildi.

Öğrencilere, sınıf ve ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldığı, sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlar gibi okullardaki diğer alanlara da sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konulduğu belirtilerek, bu bilgilere ve uyarılara uygun davranmaları gerektiği anlatıldı.

"Maskemi hiç çıkarmıyorum"

Öğrencilerin, okula döndükleri için mutlu olduğu gözlendi.

İkinci sınıf öğrencisi Buse Nur Su Elmalı, okul gelmeden önce çantasını hazırladığını, eksiklerini tamamladığını dile getirdi.

Yüz yüze eğitimin olmadığı dönemde derslerini EBA'dan takip ettiğini belirten Elmalı, okula gelirken çok heyecanlandığını, okula geç kalmamak için erkenden uyandığını söyledi.

Elmalı, okula heyecanla geldiğini ifade ederek, "Okulu, bütün arkadaşlarımı özledim. Okulda en çok özlediğim şey ders çalışmak, oyun oynamak." dedi.

Annesinin Kovid-19 salgınına karşı uyardığını kaydeden Elmalı, "Annem maske, temizlik ve mesafeye dikkat et, dedi. Öğretmen de aynı şeyi söyledi. Maskemi hiç çıkarmıyorum." diye konuştu.

Okulun 4. sınıf öğrencisi Ayşenur Pıçakçı da uzaktan eğitim döneminde EBA'yı sıkı takip ettiğini belirterek, "Okula gelmeden önce kitaplarımı, kalemlerimi hazırladım. Kalemleri dezenfekte ettim. Maskemi, kağıt mendilimi koydum çantama." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri bildiğini vurgulayan Pıçakçı, "Okula geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özledim." dedi.

Öğretmen Bekir Rahmanoğlu da öğrencilerine kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, öğrenciler geldiğinde önce onlara salgına karşı alınan tedbirleri anlattığını, uymaları gereken kuralları hatırlattığını söyledi.

Rahmanoğlu, yaklaşık 3,5 aydır öğrencilerinden uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlk karşılaştığımda heyecanlandım. Gözlerindeki pırıltıyı gördüm. Onlar da özlemiş okulu. O pırıltının sebebi de o. Sınıf, gün sonunda öğrenciler okulu terk ettikten sonra dezenfekte olacak. Tuvaletler, lavabolar, koridorlar dezenfekte edilecek. Okulda oldukları sürece maskelerini çıkarmayacaklar. Sosyal mesafelerini koruyacaklar."