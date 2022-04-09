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İzmir'de 160 kişi, kumar oynarken yakalandı

09 Nisan 2022 Cumartesi 08:29

İzmir’in Bornova ilçesinde, jandarma tarafından çok sayıda kumarhaneye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 160 kişiye 291 bin 40 lira idari para cezası kesildi. 

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Egemenlik Mahallesi’nde bulunan Özel Hizmetler ve Turizm Taşıma Derneği’ne ait bir adreste tombala oynatıldığı bilgisini aldı. İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suçüstü yakalanan 160 kişiye toplamda 291 bin 40 lira idari para cezası kesti, 10 kişiye de yer ve imkan temin etmekten adli işlem uyguladı. 

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kumar #kumar operasyonu
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