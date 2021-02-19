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İzmir'de 168 kişiye 763 bin TL kumar cezası!

İzmir'de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 168 kişiye 763 bin TL ceza kesti

İzmir'de 168 kişiye 763 bin TL kumar cezası!
19 Şubat 2021 Cuma 08:49

İzmir'in Menderes İlçesi'nde kumar oynandığına dair ihbar alan jandarma ekipleri söz konusu işletmeye baskın yaptı. Baskında kumar oynayanlarla karşılaşan jandarma, hem kapalı alanda tütün mamülleri tüketmekten hem kumar oynamaktan hem de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 168 kişiye ceza kesti. Toplamda 763 bin 760 TL para cezası kesen jandarma ekipleri, kumar oynamakta kullanılar materyallere de el koydu.

 

Öte yandan, işletme sahibi İ.Ö.’nün hakkında kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kumar #kumar cezası #menderes
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