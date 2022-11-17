İzmir'de 17 bin 366 kişi sahte sigortalı çıktı! Cezası büyük!

İzmir'de 9 ayda 17 bin 366 sahte sigortalı ve 353 sahte iş yeri tespit edildi. Sahte sigortalılığın haksız kazanç elde etme yolu olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, "Bu nedenle herkesi dikkatli olmaya, sahte sigortalılıktan uzak durmaya davet ediyorum" dedi.

Türkiye genelinde sosyal güvenlik denetmenlerince yapılan incelemelerde, 3 bin 230 iş yerinin sahte olduğu ve bu iş yerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 106 bin 180 kişinin sahte sigortalı olarak bildiriminin yapıldığı belirlendi. İzmir'de ise 9 ayda 17 bin 366 sahte sigortalı ve 353 sahte iş yeri tespit edildi. Sahte sigortalılıkla haksız kazanç elde edildiğini belirten Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, bu durumun telafisi güç mağduriyetler doğurduğunu vurguladı. Gerçekte var olmayan hayali şirketler üzerinden sigortalı bildirimlerinde bulunulduğunu ya da faaliyette olduğu halde fiilen iş yerinde çalışmayan kişilerin sigortalı bildirimlerinin yapıldığını kaydeden Kurt, kolay kazanç elde çabasının bedelinin de ağır olduğunu ifade etti.

'BU KİŞİLER HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ'

Kurt, sahte sigortalılık yoluna genellikle SGK'dan emekli aylığı alabilmek amacıyla gerekli olan prim ödeme gün şartını tamamlayabilmek için ya da SGK'nın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla başvuranlar olduğunu kaydederek, "Bunun yanında analık ve emzirme ödenekleri, sigortalılara hastalık nedeniyle ödenen geçici iş göremezlik ödeneği gibi birçok sigorta yardımından faydalanmak için de bu yola başvurabiliyorlar" diye konuştu.

Sahte sigortalılıkla mücadele edildiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"İzmir'de bu yıl ilk 9 ayında 17 bin 366 sahte sigortalı ve 353 sahte iş yeri tespit edildi. Sahte sigortalılığı tespit ettiysek, o kişiye bağlanmış bir yaşlılık, maluliyet, dul ve yetim aylığı varsa; bunun ödenmesini kesiyoruz. Aylığın bağlandığı tarihten itibaren kanuni faiz ve gecikme zamlarıyla birlikte SGK'ya ödenmesi yönünde icra takibi başlatıyoruz. Keza sahte sigortalılık döneminde yararlanılan sağlık hizmetleri varsa, bunun bedellerini tahsil etmek için de çalışma yapıyoruz. Ayrıca bu kişiler hakkında savcılığına suç duyurusunda da bulunuyoruz."

İzmir'de sahte sigortalılıkla aralıksız mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Kurt, "Sahte sigortalılık haksız kazanç elde etme yoludur. Emek hırsızlığıdır. Alın teri kaçakçılığıdır. Bu nedenle herkesi dikkatli olmaya, sahte sigortalılıktan uzak durmaya davet ediyorum" dedi.