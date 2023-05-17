Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla rehavete kapılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla rehavete kapılmayacağız
0
Şırnak'ta 3 asker şehit oldu
Şırnak'ta 3 asker şehit oldu
0
Kılıçdaroğlu, o paylaşımı beğendi
Kılıçdaroğlu, o paylaşımı beğendi
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı taçlandırma vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı taçlandırma vakti
0

İzmir'de 17 Mayıs günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

İzmir'de 17 Mayıs günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
17 Mayıs 2023 Çarşamba 03:48

İzmir'de 17 Mayıs günü farklı ilçe ve mahallelerde, farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de su kesintisi yaşanacak mahalleler.  İzmir’de yaşayan vatandaşlar, su kesintisi listesi araştırmaları yapıyor.


17 Mayıs Çarşamba günü İzmir'in hangi ilçelerinde farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinin hangisinde su kesintisi yaşanacak?

İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreyle su kesintisi yaşanacağını öğrenmek için TIKLAYIN

Etiketler; #izmir #su #su kesintisi
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada öldü
Sonraki Haber
İzmir'de 17 Mayıs günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
Savcı, eşini öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet istedi
Savcı, eşini öldüren koca için ağırlaştırılmış müebbet istedi
0
İzmir'de 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada 5 tutuklama
İzmir'de 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada 5 tutuklama
0
Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan İzmir için 'zemin' uyarısı
Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan İzmir için 'zemin' uyarısı
0
TCG Anadolu İzmir'den ayrıldı, Vali Köşger açıkladı
TCG Anadolu İzmir'den ayrıldı, Vali Köşger açıkladı
0
İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
0
İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü
İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.