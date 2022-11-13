İzmir'de 1700 kişi 'Ata'dan Ana'ya' koştu

Karşıyaka Belediyesi tarafından bir gelenek olarak devam ettirilen 'Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu' 28. kez gerçekleştirildi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve çok kısa sürede rekor başvuru alan geleneksel koşuya 1700 Atatürk sevdalısı katıldı.

Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, bu sabah Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'ndan başladı. Koşunun startını Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Belediye Başkan Yardımcıları Berkhan Alptekin ve Ahmet Diker ile birlikte eski Milli Atlet Semra Aksu verdi. Aralarında farklı kentlerden gelenlerin de bulunduğu, 7'den 70'e 1700 kişinin katıldığı koşu renkli görüntülere sahne oldu.

4 KİLOMETRELİK GÜZERGAH

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'ndan başlayarak sahil, Girne Caddesi güzergahından devam eden toplam 4 kilometrelik koşu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son buldu. Koşuda kullanılan göğüs numaralarını okuyan sistem sayesinde kestirme yolların kullanılmasının önüne geçildi. Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda dereceye giren katılımcılar için ödül töreni düzenlendi. Tüm katılımcılara madalya, dereceye girenlere ise kupa takdim edildi. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu sponsorlarına da teşekkür plaketi takdim edildi. Chamartin Spor Malzemeleri Genel Müdürü Levent Toros ve Mavibahçe Alışveriş Merkezi Yöneticisi Duygu Öztürk plaketlerini Başkan Tugay'ın elinden aldı.

"HEPİMİZ İÇİN ANLAMI AYRI"

Ödül töreninde konuşma yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, koşunun çok değerli ve anlamlı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bu koşunun hepimiz için anlamı çok ayrı. Bu yıl sizlerle birlikte 28'incisi gerçekleşti. Türkiye'nin gururu İzmir, İzmir'in gururu Karşıyaka, Karşıyaka'nın da gururlarından birisi bu koşu. Hepiniz iyi ki varsınız. Şu anda Zübeyde Anne'mizin anıt mezarının hemen önündeyiz; ona ve onun evladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimizi ve saygımızı bir kez daha gösteriyoruz. Ata'mızı ve Zübeyde Anne'mizi minnetle, rahmetle, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Bizlere armağan ettiği Cumhuriyet için; çağdaş, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti için kendisine teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça kurucusu olarak bu sevgiyi ve saygıyı görmeye her zaman devam edecek."

"GELECEĞE UMUT OLALIM"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ideali için çalışmaya devam etmek gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay sözlerini şöyle tamamladı: "Üzerimize düşen görev onun yürüdüğü yolda yürümeye devam etmek, gösterdiği çağdaş ülke seviyesine ulaşmak için çalışmaya devam etmek. Hep birlikte bunu yapacağımıza inanıyor, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada çok küçük yaşlardaki çocuklarımız ve yaş almış büyüklerimiz ile birlikte bu koşuyu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu koşuya katılan herkes şampiyon, herkes Türkiye'nin gururu; bizler sizle gurur duyuyoruz, siz de Cumhuriyet ile gurur duymaya devam edin. Birlikte Türkiye'ye örnek olmaya devam edelim, evlatlarımıza ve geleceğe umut olalım."

GENEL KLASMAN DERECELERİ

28. Ata'dan Anaya Saygı Koşusu Genel Klasman Erkekler Kategorisinde; Mehmet Aydıngör birinci, Enes Kurt ikinci ve Onur Tuğ üçüncü oldu. Genel Klasman Kadınlar Kategorisinde ise Milli Atlet Ece Calp birinci, Özlem Işık ikinci ve Mihraç Ayan üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılara Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay kupalarını takdim etti. Diğer kategorilerde dereceye girenlere de kupa verildi. Tüm kategorilerde dereceye girenlerin tam listesine www.atadananayasaygikosusu.com adresli internet sitesinden ulaşılabilir.