İzmir'de 18 bin işçi toplu sözleşmeyi bayram havasında kutladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZELMAN ve İZENERJİ bünyesinde çalışan yaklaşık 18 bin işçi imzalanan toplu iş sözleşmesini büyük bir coşku ile kutladı. İşçilere seslenen Başkan Soyer, “Ne mutlu bize bu kadar huzurla, güler yüzle, barış içerisinde, birbirimizi duyup dinleyerek, anlayarak, hakkını teslim ederek bir yol sürdürüyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK/Genel-İş arasında İZELMAN ve İZENERJİ bünyesinde toplam 18 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Kültürpark’taki törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Millet İttifakı’nın İzmir milletvekili adayları, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel-İş’e bağlı 1, 2, 3 ve 9 nolu şubelerin başkanları ile işçiler katıldı. Bayram havasında geçen imza töreninde işçiler “bir şey değişecek, her şey değişecek”, “birleşe birleşe kazanacağız”, “kıdem tazminatıma dokunma, alın terime dokunma” pankartları açtı. Ayrıca “inadına sendika, inadına DİSK”, “en büyük başkan bizim başkan” sloganları atıldı.



“Hepimiz çok şanslıyız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sizler sayesinde göreve geldiğimden beri kendimi patron gibi hissetmedim, hissettirmediniz. Bir yoldaş gibi gördünüz. Binlerce yoldaşım olduğunu görüyorum. Siz de çok şanslısınız. Çünkü arkanızda en güçlü, en köklü işçi örgütü var. Sizin hakkınızı sonuna kadar koruyan bir örgüt var. Bu örgüt ile yaptığımız görüşmelerde sizlere hakkınızı, alın terinizin karşılığını teslim etmeye çalışan bir belediye başkanınız var. Hepimiz çok şanslıyız. Ne mutlu bize bu kadar huzurla, güler yüzle, barış içerisinde, birbirimiz duyup dinleyerek, anlayarak, hakkını teslim ederek bir yol sürdürüyoruz” dedi.



“Onların yüzü gülmedikçe bizim yüzümüz gülemez”

Güzel bir toplu sözleşme imzaladıklarını ifade eden Başkan Soyer, “Bu memlekette alın teri döken, çalışan ama hakkını alamayan, arkasında DİSK -Genel İş olmayan yüz binler var. Onların yüzü gülmedikçe, bizim yüzümüz gülemez. Onlar alın terinin, emeğinin karşılığını almadıkça biz bayram yapamayız. Sizler, sizin gibi çalışıp da hakkını alamayanları kolunuza takmadıkça bu memlekette demokrasi, özgürlük, barış olamaz. Sizin göreviniz, örgütünüzü büyütmek, işçi sınıfının örgütlenmesine daha çok insanı katmak.” ifadelerini kullandı.



“Sizleri tebrik ediyorum”

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i örnek göstererek, “Bu güzel şehre hizmet eden, yerel demokrasiyi yükselten bir yerel yöneticinin, bir yerel yönetimin sadece yerele değil tüm ülkeye umut olduğunu, umut olabileceğini gösteren Tunç Soyer'e, tüm Büyükşehir Belediyesi kadrolarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Asgari ücretin iki buçuk katı gibi birilerinin hayal dahi edemediği, sizlere, emekçilere layık görülmeyen, alın terine layık görülmeyen, bizce hakkınızın da tam karşılığı olmayan ama Türkiye emek sınıfının mücadelesinde çok önemi bir kilometre taşı olan sözleşmeye hep birlikte imza attınız. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.



Örgütlü işçi sınıfının önemine değindi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da örgütlü mücadelenin önemli olduğuna değinerek, “Bu fotoğraf aslında demokrasinin kendisidir. Böyle bir sözleşmeyi bizlere, bütün ülkeye yaşattığınız için teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sendika, DİSK var. Türkiye'nin dört bir yanına baktığımızda siyasi iktidarın politikaları sonucu her şey işçilerin sendikalaşmasının, örgütlenmesinin önünde engeldir. Örgütlendiğiniz her yerde grev hakkımız fiilen ortadan kaldırıldı” dedi.



“Artık bir değişimin eşiğindeyiz”

Arzu Çerkezoğlu, “Açlık sınırın altında asgari ücret ortalama bir ücret haline geldi. İşçi sınıfı örgütlü olmadan bir ülkenin geleceği olmaz. Demokratik bir cumhuriyet olmaz. İzmir'de yaşadığımız bu tablo 14 Mayıs'tan sonra bu ülkeye baharlar geldiğinde bütün Türkiye'de, bütün iş yerlerinde tüm iş kollarında yaşanacak. Bize dayatılan açlığı ve yoksulluğu örgütlü mücadelemiz ile yeneceğiz. Artık bir değişimin eşiğindeyiz. İki gün sonra o sandıkta vereceğimiz karar sadece ülkeyi hangi cumhurbaşkanının yöneteceği, hangi partilerin hükümet olacağından ibaret değil. Bölünmeden, parçalanmadan birlik olacağımız yer sandıktır. Başkanlık sistemi işçiye, halka, memlekete zararlı. Başta işçi sınıfı olmak üzere bütün toplumun iradesi ile bu değiştirilmek zorunda ve değiştirilecek” dedi.



“Emek en yüce değerdir”

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise emeğin en yüce değer olduğunu vurgulayarak, “Bu zor süreçte emeğin yanında olan, emek dostu olan herkes bizim yol arkadaşımız. Öncelikli olan emekçilerin hakkıdır diyen emek dostu Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum. Demokrasi işçinin emeğidir. Tam da finaldeyiz. Aydınlık geleceğimiz için ekmeğimiz için var mıyız” dedi.



Başkan Soyer’e teşekkür

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da “Çok uzun zamandır bu birlikteliği hem İZELMAN hem de İZENERJİ'de yan yana yaşamadık. Bugün her iki şirkette 18 bin üyemizin oluru ile iyi bir toplu sözleşmenin altına imza attık. Bu bayram sizin bayramınız, sizin coşkunuz. Şube başkanları bu toplu iş sözleşmesi sürecinin en iyi şekilde sonuçlandırdılar. Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırlarının tartışıldığı dönemde, asgari ücretin iki buçuk katına bir sözleşme imzaladılar” diye konuştu.

İmzaların atılmasının ardından DİSK yöneticileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e sürpriz yaparak doğum gününü sahnede kutladı.



İşçiler sözleşmeden memnun

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş İzmir 1,2, 3 ve 9 No’lu Şubeler arasında imzalanan sözleşmede İZELMAN’da örgütlü bulunan işçilerin taban ücretine yüzde 54, İZENERJİ personelinin taban ücretine ise yüzde 68 oranında zam yapıldı.