İzmir'de 18 gün önce arabanın çarptığı Barış kurtulamadı!

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü sürücünün çarptığı Barış Polat Dörtköşe (35), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Koyu bir Göztepe taraftarı olan Barış Polat Dörtköşe'nin cenazesini teslim alan ağabeyi Sinan Dörtköşe (38), "Ameliyat öncesi konuştuk. 'Ağabey üzerime sürdü. Sürücüyü tanıyor musunuz? Üzerime bile bile sürdü. Şu an belden aşağı bacaklarımı hissetmiyorum' dedi. Ameliyattan çıkınca yoğun bakıma aldılar. Sürücüde kusur var" dedi

Kaza, 28 Mayıs saat 20.00 sıralarında, Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi’nde meydana geldi. Elektrikçi Barış Polat Dörtköşe, karşı komşusunun sorunu için gitti. Ardından yolun karşısındaki evine geçmek için hareket eden Dörtköşe'ye, sürücü Ege Özkaçar (23) yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil çarptı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Barış Polat Dörtköşe'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan sürücü Özkaçar'ın yapılan kontrolde, 1.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca kaza tutanağına göre sürücü Özkaçar'ın, 'Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi sonrası sürücü Özkaçar, serbest bırakıldı.

GÖZTEPE AŞIĞIYDI

İzmir'in köklü takımlarından Göztepe'nin koyu bir taraftarı da olduğu öğrenilen Barış Polat Dörtköşe'nin, takımının maçlarını kaçırmadığı belirtildi. Hastanede 18 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Dörtköşe, dün sabah yaşamını yitirdi. Dörtköşe'nin ölümü başta ailesi olmak üzere Göztepelilerde de üzüntü yarattı. Dörtköşe'nin cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Yapılan otopsi işlemleri sonrası Dörtköşe'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Dörtköşe'nin cenazesinin, Mordoğan'da toprağa verileceği bildirildi.

Kazanın ardından serbest bırakılan Ege Özkaçar, Dörtköşe'nin ölümü sonrası tekrar gözaltına alındı. Ege Özkaçar, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan sürücünün kaza anından kısa süre öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya karışan sürücüyü, peşinden gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği öğrenildi. Sosyal medya için çekildiği öğrenilen görüntülerde sürücü Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı duyuldu.

KARDEŞLE SON KONUŞMA

Kardeşinin cenazesini teslim alan Sinan Dörtköşe, acılarının büyük olduğunu belirterek, kaza sonrası kardeşiyle yaptıkları son konuşmayı anlattı. Sinan Dörtköşe, "Kardeşim hastaneye ilk geldiğinde bilinci açıktı. Ameliyat öncesi konuştuk. 'Ağabey üzerime sürdü. Sürücüyü tanıyor musunuz? Üzerime bile bile sürdü. Şu an belden aşağı bacaklarımı hissetmiyorum' dedi. Ameliyata, ardından da yoğun bakıma aldılar. Ameliyattan çıktı. Her şeyi normaldi. Son 2 gündür durumu kötüydü. Dün de yaşamını yitirdi" dedi.

Sinan Dörtköşe, sürücüye kaza tutanağında 8'de 6 kusur verildiğini kaydederek "Bence 8'de 8 kusur olmalı. Sürücü 1.56 promil alkollü. Sürücü 'Ben alkollüyüm' demiş. Kazadan sonra nasıl serbest bırakıldı. Ölüm haberi sonrası savcı tutuklama istemiş. 'Babası teslim etti' diye öğrendik" diye konuştu. "4 kardeştik 3 kaldık" diyen Dörtköşe, "Alkollüyken araç kullanmayın" diyerek uyarıda bulundu.