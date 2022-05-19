İzmir'de 19 Mayıs çeşitli gösterilerle kutlanıyor

İzmir'de 19 Mayıs coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Tüm gün sürecek etkinliklerden ilki Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Törende öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu.

Çeşitli halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende, farklı dallardaki sporcular da hünerlerini sergiledi.

Öte yandan Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi'nden açılan yelken, kürek ve kano ekibi ise taşıdığı Türk bayrağını, tören alanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e takdim etti.

Dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açılmasıyla sona eren törene, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar kapsamında, Sahil Güvenlik ve polis botu da İzmir Körfezi'nde hazır bulundu.

Öte yandan Selçuk ilçesinde çalışmalarını Efes Havaalanında sürdüren Türk Hava Kurumu bünyesindeki paraşüt okulunda eğitmenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ithafen, "Cessna C-208" model uçağından yaklaşık 4 bin metreden atlayış gerçekleştirdi.

Gökyüzünde süzülen eğitmenler, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 19 Mayıs'ı kutladı.