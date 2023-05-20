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İzmir'de 19 Mayıs coşkusu meydanlara sığmadı

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleriyle büyük coşkuya sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı “Gençlik Yürüyüşü”nün ardından ünlü sanatçı Mabel Matiz Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi. Burada kalabalığa seslenen Soyer, “Zaferin bizim olması için bir şey yapmamız lazım. 8 gün sonra sandıktayız. Söz mü? 10 yıllarınızı kurtaracak refah, adalet, özgürlük size akacak. 8 gün sonra sandıkta mısınız” dedi

İzmir'de 19 Mayıs coşkusu meydanlara sığmadı
20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında “Gençlik Yürüyüşü” düzenledi. Kültürpark Lozan kapısı girişinde başlayan yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, yurttaşlar ve gençler katıldı. Kalabalık elinde pankartlarla Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.

Mabel Matiz'den muhteşem konser
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs için düzenlenen etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Mabel Matiz de Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. Alanı dolduran kalabalık, Mabel Matiz'in seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Matiz, “Böyle güzel bir günde sizlerle olmak, Cumhuriyetimizin 100. yılında 19 Mayıs'ta böylesi şahane bir meydanda sizlerin huzunda olmak, İzmirlilerle olmak mutluluk verici. Bu akşam burada olmaktan onur duyuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

“10 yıllarınızı kurtaracak refah, adalet, özgürlük size akacak”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de daha sonra sahneye çıkarak, Matiz'e “Zeytin ölümsüzlük ve barışın simgesidir” diyerek zeytin fidanı hediye etti. Ardından alanı dolduran kalabalığa seslenen Başkan Soyer, “İzmir, güzel İzmir. Güzel İzmir'in güzel insanları. İzmir, biz Mustafa Kemal'in evlatlarıyız. Atatürk 'Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir' diyor. Zafer bizim mi” diye sordu. Konser için Gündoğdu Meydanı'nı dolduran kalabalık da “Evet” yanıtını verdi. Bunun üzerine Soyer, “Zaferin bizim olması için bir şey yapmamız lazım. 8 gün sonra sandıktayız. Söz mü? 10 yıllarınızı kurtaracak refah, adalet, özgürlük size akacak. 8 gün sonra sandıkta mısınız?” Kalabalık bir kez daha “Evet” karşılığını verdi. Tunç Soyer de “Söz mü?” diye karşılık verince kalabalık bir kez daha “Evet” diye haykırdı. Soyer de “Canım feda size güzelim İzmirliler.  Kazanacağız.

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #19 mayıs
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