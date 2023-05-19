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İzmir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu İzmir'de de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törenlere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi

İzmir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
19 Mayıs 2023 Cuma 11:55

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu senede coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerde ilk olarak sabah saatlerinde katılımıyla  çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. 

Çelenk sunma törenin ardından ise kutlama programına geçildi. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, il protokolü üyeleri ile vatandaşlar  katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Türk bayrakları öğrenciler tarafından göndere çekildi. Çeşitli halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende, farklı dallardaki sporcular da hünerlerini sergiledi.

"VATANSEVER, ONURLU GENÇLERLE GURUR DUYUYORUZ"

Törende konuşan Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Mustafa Eskici ise “19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte kısa süre dalda dalga tüm yurda yayılmıştır. Temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüzü sağlanmış, çarenin ancak millete olduğu tescillenmiştir. Gençler, büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke hiç de kolay elde edilmedi. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içerisinde büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuz kadar korumak ve gelecek nesillere aktarmak en başta görevlerinizin arasındadır. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk mili mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olan genç fikirler olduğunu görerek genç fikirli demek doğruyu gören anlayan gerçek fikirli sözüyle hedef göstermiştir. Sevgili gençler, Sakarya’da, Çanakkale’de, 15 Temmuz’da da bu milleti dimdik ayakta tutan ve bu milleti yenilmez yapan milli ve manevi değerli olduğunu unutmamalıyız. Güneş kadar sıcak hislerle, vatan sevgisini pekiştirmeliyiz. Yarınların hazırlanan gençler olarak bilgimizi attırırken milli ve mavi değerlerimize dört elle daha sıkı tutunmalıyız. Bugünün gençleri sporla, sanatla, bilimle yarınları değiştirecek, geleceğe yön verecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişip yücelmesi ancak Türk gençlerinin çalışmalarıyla onların ruh ve fikir atılımları ile sağlanabilir. Büyük Türk milletin bağımsızlığı için millet ve toprak bütünlüğüne el uzatanlara karşı direnişin 104.yıl dönümünde Atalarının Türk gençliğine güvenmekle ne kadar haklı olduğunu ortaya koyan temiz çalışkan vatansever, onurlu gençlerle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.


Tören, meydanda dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açılması ile sona erdi.
 

Etiketler; #izmir #19 mayıs
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