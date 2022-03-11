İzmir'de 19 yaşındaki bir genç, parkta öldürüldü!

İzmir Buca'da 19 yaşındaki Furkan Hanoğlu, parkta tartıştığı husumetlisi 24 yaşındaki A.C.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilbağlar Mahallesi 637/48 sokakta bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Furkan Hanoğlu, arkadaşları ile birlikte parkta olduğu sırada, husumetlisi olduğu ileri sürülen A.C.A. da parka geldi. A.C.A. ile Hanoğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C.A., yanında getirdiği pompalı ateş açarak Hanoğlu'nu göğsünden vurdu. Hanoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise suç aleti ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hanoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Furkan Hanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında A.C.A.'yı kısa sürede yakaladı. Suç aleti ile birlikte yakalanan A.C.A. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.