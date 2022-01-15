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İzmir'de 1985 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı

 İzmir'de yasaklı ırk sınıflandırması kapsamındaki 1985 köpeğin kimliklendirme işlemi tamamlandı

İzmir'de 1985 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı
15 Ocak 2022 Cumartesi 12:19

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılması ve il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için belirlenen süre dün gece sona erdi.

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre özel kliniklerdeki veteriner hekimler tarafından kısırlaştırarak mikroçip yerleştirilen toplam 1985 köpeğin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde dijital kayıtları yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan, 7 Aralık 2021'de yürürlüğe giren Tehlike Arz Eden Hayvanlar ile İlgili Genelge'ye göre kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan köpekler, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacak. Hükümlere aykırı hareket edenlere 11 bin lira idari para cezası verilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #köpek #tehlikeli ırk #pitbull
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