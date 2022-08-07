İzmir'de 2 araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde 2 otomobilde yapılan aramada Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke, 1 altın yüzük, 12 pişmiş toprak kap ve 1 metal obje ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi ile harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Buca ilçesinde durdurulan otomobillerde yapılan aramalarda; Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke, 1 altın yüzük, 12 pişmiş toprak kap ve 1 metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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