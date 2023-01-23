İzmir'de 2 kişinin öldüğü kavgaya 2 tutuklama

İzmir'de, kıraathanede çıkan, 2 kişinin öldüğü silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Tarafların uyuşturucu satışıyla ilgili husumetli olduğu ve olayın da bu nedenle çıktığı ileri sürüldü

İzmir'de 2 kişinin öldüğü kavgaya 2 tutuklama
23 Ocak 2023 Pazartesi 14:55

Olay, 21 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Buca ilçesi 222/2 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen İbrahim Taşdemir ve Uğur Selimler, Mehmet Selimler ve Oruç S. kıraathanede buluştu. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur Selimler bıçaklandı, Mustafa Sağolalar ise tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uğur Selimler, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mustafa Sağolalar ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralı da kurtarılamadı.

Olayın ardından polis kavgaya karıştıkları ileri sürülen İbrahim Taşdemir, Mehmet Selimler ve Oruç S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İbrahim Taşdemir ve Mehmet Selimler tutuklandı, Oruç S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarafların uyuşturucu satışıyla ilgili aralarında husumet olduğu ve olayın da bu nedenle çıktığı ileri sürüldü.


Kaynak: DHA
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