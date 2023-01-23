İzmir'de 2 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette, 2 milyon bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

İzmir'de 2 milyon kaçak makaron ele geçirildi
23 Ocak 2023 Pazartesi 11:15

İl Jandarma Komutanlığı Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak makaron ticareti yapılacağı bilgisi sonrası harekete geçti. İzmir Akalan gişelerinde durdurulan kamyonette, piyasa değeri 2 milyon lira olan 125 koli içinde 2 milyon bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. E.D. isimli şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' gereğince yasal işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
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