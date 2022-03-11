ÖYLE BİR TAZMİNAT İSTEDİ Kİ...
ÖYLE BİR TAZMİNAT İSTEDİ Kİ...
0
ÜNLÜ OYUNCUYA TACİZDE FLAŞ GELİŞME!
ÜNLÜ OYUNCUYA TACİZDE FLAŞ GELİŞME!
0
İZMİR KÖRFEZİ'NDE TEMİZLİK!
İZMİR KÖRFEZİ'NDE TEMİZLİK!
0
ÇOCUK PARKINDA KURT!
ÇOCUK PARKINDA KURT!
0

İzmir'de 20 ilçede karla mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri 24 saat içinde 20 ilçede sahaya indi. Yağışın etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve kar küreme faaliyetleri yürütülüyor. Meteorolojik uyarılar üzerine kar yağışı başlamadan kolları sıvayan ekipler gerekli önlemleri alırken çalışmalar aralıksız devam ediyor

İzmir'de 20 ilçede karla mücadele
11 Mart 2022 Cuma 15:39

İzmir Büyükşehir Belediyesi aşırı soğuk hava, buzlanma ve kar yağışlarının artmasıyla gündelik hayatın sekteye uğramaması için çalışmalarını hızlandırdı. Kentin dört bir yanında karla mücadele Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama, kar küreme çalışmalarını ve kontrolleri sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde karayollarının kapanmaması için yoğun çaba harcanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorun yaşanan yollara en hızlı şekilde müdahale ediyor. Son 24 saat içinde ekipler 20 ilçede sahaya indi. Bölgelerde tuzlama ve kar küreme faaliyetleri yürütülürken bazı noktalarda ise kontroller yapıldı. Kar yağışı başlamadan önce kolları sıvayan ekipler gerekli önlemleri aldı.

Bu kapsamda; Bayraklı’nın Gümüşpala, Doğançay, Cengizhan, Nafiz Gürman, Bergama’da Kırcalar, Topallar, Oruçlar, Yukarıda ve İkizler, Bornova Çiçekliköy, Çiğli’de otobüs güzergahları, EVKA-2, EVKA-6, Egekent, EVKA-5 mahalleleri, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi otobüs güzergahları, Kemalpaşa merkez ve köy yolları, Kınık Elmadere, Büyükoba, Arapdere, Yaylaköy, Kalemköy, Arapseki, Taştepe, Aziziye mahalleleri, Menderes Efemçukuru, Menemen Çukurköy, Turgutlar, Bozalan, Narlıdere Narbel, Urla Zeytineli, Karabağlar Uzundere TOKİ Evleri ve Ovacık bölgeleri, Karaburun Zeytinler yolu arasında bölgenin durumuna göre tuzlama ve kar küreme çalışması yapıldı.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Bayındır’ın Sarıyurt, Balcılar, Alankıyı, Dernekli, Çınardibi, Söğütören, Lütuflar, Bergama’nın Kozak, Karaveliler, Kıranlı, Yukarıcuma, Çamavlu, Güneşli, Terzihaliller, Tırmanlar, Hacılar, Topallar, Yeniler, Alhatlı, Kaplan, Durmuşlar, Beydağ’ın Çamlık, Çomaklar, Halıköy, Adaküre, Beyköy, Kınık’ın Karadere, Çanköy, Arpadere, Büyükoba, Kiraz’ın Çayağzı, Ören, Taşlıyatak, Örencik, Ödemiş’in Horzum, Subatan, Bıçakçı, Çamyayla, Tire’nin Dibekçiler, Çeriközü, Büyükkemerdere, Musalar, Torbalı’nın Ormanköy, Dağteke, Helvacı mahallelerinde ise tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.  
 

Etiketler; #izmir #kar #izmir büyükşehir
Önceki Haber
Davutoğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret: O masa psikolojik devrim yarattı
Sonraki Haber
İzmir’e 30 milyonluk hizmet yatırımı
İzmir’e 30 milyonluk hizmet yatırımı
İzmir’e 30 milyonluk hizmet yatırımı
0
Davutoğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret: O masa psikolojik devrim yarattı
Davutoğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret: O masa psikolojik devrim yarattı
0
Kar yağdığını duyan Çeşme'ye koştu!
Kar yağdığını duyan Çeşme'ye koştu!
0
Karabağlar'da can dostlara dünya standartlarında hizmet
Karabağlar'da can dostlara dünya standartlarında hizmet
0
4 bin akaryakıt istasyonu kapanma noktasında! 50 bin kişi işsiz kalacak!
4 bin akaryakıt istasyonu kapanma noktasında! 50 bin kişi işsiz kalacak!
0
İzmir Büyükşehir Belediyesi geleceğin şampiyonlarını seçiyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi geleceğin şampiyonlarını seçiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.