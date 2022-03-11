İzmir'de 20 ilçede karla mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri 24 saat içinde 20 ilçede sahaya indi. Yağışın etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve kar küreme faaliyetleri yürütülüyor. Meteorolojik uyarılar üzerine kar yağışı başlamadan kolları sıvayan ekipler gerekli önlemleri alırken çalışmalar aralıksız devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi aşırı soğuk hava, buzlanma ve kar yağışlarının artmasıyla gündelik hayatın sekteye uğramaması için çalışmalarını hızlandırdı. Kentin dört bir yanında karla mücadele Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama, kar küreme çalışmalarını ve kontrolleri sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde karayollarının kapanmaması için yoğun çaba harcanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorun yaşanan yollara en hızlı şekilde müdahale ediyor. Son 24 saat içinde ekipler 20 ilçede sahaya indi. Bölgelerde tuzlama ve kar küreme faaliyetleri yürütülürken bazı noktalarda ise kontroller yapıldı. Kar yağışı başlamadan önce kolları sıvayan ekipler gerekli önlemleri aldı.

Bu kapsamda; Bayraklı’nın Gümüşpala, Doğançay, Cengizhan, Nafiz Gürman, Bergama’da Kırcalar, Topallar, Oruçlar, Yukarıda ve İkizler, Bornova Çiçekliköy, Çiğli’de otobüs güzergahları, EVKA-2, EVKA-6, Egekent, EVKA-5 mahalleleri, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi otobüs güzergahları, Kemalpaşa merkez ve köy yolları, Kınık Elmadere, Büyükoba, Arapdere, Yaylaköy, Kalemköy, Arapseki, Taştepe, Aziziye mahalleleri, Menderes Efemçukuru, Menemen Çukurköy, Turgutlar, Bozalan, Narlıdere Narbel, Urla Zeytineli, Karabağlar Uzundere TOKİ Evleri ve Ovacık bölgeleri, Karaburun Zeytinler yolu arasında bölgenin durumuna göre tuzlama ve kar küreme çalışması yapıldı.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Bayındır’ın Sarıyurt, Balcılar, Alankıyı, Dernekli, Çınardibi, Söğütören, Lütuflar, Bergama’nın Kozak, Karaveliler, Kıranlı, Yukarıcuma, Çamavlu, Güneşli, Terzihaliller, Tırmanlar, Hacılar, Topallar, Yeniler, Alhatlı, Kaplan, Durmuşlar, Beydağ’ın Çamlık, Çomaklar, Halıköy, Adaküre, Beyköy, Kınık’ın Karadere, Çanköy, Arpadere, Büyükoba, Kiraz’ın Çayağzı, Ören, Taşlıyatak, Örencik, Ödemiş’in Horzum, Subatan, Bıçakçı, Çamyayla, Tire’nin Dibekçiler, Çeriközü, Büyükkemerdere, Musalar, Torbalı’nın Ormanköy, Dağteke, Helvacı mahallelerinde ise tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

