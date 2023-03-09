İzmir'de 20 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 20 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de 20 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
09 Mart 2023 Perşembe 11:25

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen'deki bir çiftlikte yakıt olarak kullanılması halinde aracın motor aksamına ve tüketiminde ortaya çıkan gazlar nedeniyle de çevreye zararı olan karışımlı akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda 20,2 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 

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