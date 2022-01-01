İzmir'de 2021 böyle geçti

2021 yılını geride bıraktık. 2021 yılında İzmir gündemine damga vuran olayları ise sizin için derledik.

FATİH ÖZKILINÇ- Küresel Koronavirüs salgını ve ülke ekonomisindeki sıkıntıların gölgesinde geçen 2021 yılında İzmir'de gündemine damga vuran olayları sizin için derledik.

Menemen Belediyesi AK Partiye geçti

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmiş AK Parti'nin adayı meclis üyesi Aydın Pehlivan kura çekimine usule aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. AK Partili Pehlivan'ın seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine İzmir 2. İdare Mahkemesi, usule aykırı olduğu gerekçesiyle kura çekiminin yürütmesini durdurmuştu. İlçede usule uygun şekilde tekrar yapılan kura çekimlerinde AK Partili Pehlivan, belediye başkan vekili olarak seçildi. Menemen Belediyesi'nin AK Partiye geçmesiyle Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki belediye sayısı altıya yükseldi.

İzmir sele teslim oldu, iki kişi öldü

İzmir'de şubat ayında etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınları yaşandı. Yaşanan taşkınlar can ve mal kayıplarına neden oldu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre İzmir'in merkezinde metrekareye 128, Bayraklı'da 115, Balçova'da 99, Menderes'te 87, Bornova'da 71, Buca'da 55, Kemalpaşa'da 49, Karabağlar'da 48 kilogram yağış düştü. Kuvvetli yağış nedeniyle oluşan sel nedeniyle Menderes'te iki kişi hayatını kaybetti.

Torbalı'nın tecrübeli başkanı vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterilen ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı yapan, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerini de kazanan Ramazan İsmail Uygur, görevinin üçüncü döneminde 57 yaşında yaşama veda etti. Uygur'un ardından toplanan belediye meclisinde CHP'li Mithat Tekin yeni belediye başkanı olarak seçildi.

Egeli ihracatçılardan 82 yıllık rekor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2020 yılı nisan ayında 815,4 milyon dolar olan ihracatını, 2021 yılının aynı ayında yüzde 68'lik artışla 1 milyar 373 milyon 510 bin dolara taşıdı. 82 yıldır faaliyet gösteren Ege İhracatçı Birlikleri, nisan ayında 82 yıllık tarihinin ihracat rekorunu kırdı.

Altay 18 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndü

Altay 18 yıl sonra tekrar Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'de en son 2002-2003 yılında mücadele eden İzmir'in siyah beyazlı ekibi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynan karşılamada mücadeleyi 1-0 kazanan Altay, Adana Demirspor, GZT Giresunspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan üçüncü ve son takım oldu. Altay'ın da çıkmasıyla Süper Lig'deki İzmir takımlarının sayısı ikiye yükseldi.

HDP İzmir'e silahlı saldırı

Halkların Demokratik Partisi(HDP) İzmir İl binasına silahlı saldırı düzenlendi. Binaya giren Onur Gencer, içeride bulunan annesinin yerine işe gelen HDP üyesi Deniz Poyraz'ı öldürdü. İzmir Valiliği yaptığı açıklamada "32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl binasına, sağlık çalışanıyken ayrılmış olan O.G. isimli kişi girerek, parti çalışanı D.P.'yi tabancayla ateş edip öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İzmir Baba, yaşama veda etti

İzmir'in tanınmış ve sevilen isimlerinden "İzmir Baba" lakabıyla da anılan 71 yaşındaki Sancar Maruflu, tedavi gördüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Eşrefpaşa Hastanesi'nde yaşama vefat etti.

Narlıdere Metrosu'nda ışık göründü

İzmir'de toplu ulaşımın can damarlarından biri olacak Narlıdere Metrosu inşaatında tünel kazıları tamamlandı. Tünel açma makinesi (TBM) toplam 14,5 kilometrelik kazı sürecinin ardından Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki hattı birleştirdi. İkinci tünelin de ışığa kavuştuğu tarihi törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Fahrettin Altay Narlıdere Metro Hattının İzmirlilerin hizmetine sunulacağını belirtti.

İzmirliler depremin acısını unutmadı

30 Ekim 2020 tarihinde kentte meydana gelen depreminin yıl dönümünde hayatını kaybeden 117 kişi unutulmadı. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde toplanan İzmirliler, hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıp, saygı yürüyüşü yaptı. 14.51'de 30 Ekim Deprem Anıtı'nın bulunduğu ve deprem parkı olarak yeniden düzenlenen Hasan Ali Yücel Parkı'na ulaşan İzmirliler 117 yurttaşın anısına 14.51'de sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunurken 117 balon havaya salındı. Tören alanına hayatını kaybedenler için 117 beyaz sandalye koyuldu ve her bir sandalyeye kırmızı karanfil bırakıldı.

Depremzedelere emsal müjdesi

30 Ekim 2020 depremi sonrası orta ya da ağır hasar raporu almış tüm binalar için emsal artışı verildi. Depremzedelerin uzun süredir beklediği emsal müjdesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Bayraklı'da parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı oy çokluğuyla kabul edildi. İzmir'in tüm ilçelerinde ise ağır ve orta hasar görmüş yapılara parsel bazında yüzde 20 emsal artışı verildi.

İzmir'de ırkçı vahşet

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu üç kişinin, geçtiğimiz 16 Kasım'da gece fabrikadaki ranzalarında uyudukları sırada K.K. isimli katil zanlısı tarafından üzerlerine benzin dökülerek yakıldığı belirtildi. Yakılan üç kişi yaşama vefat ederken saldırgan K.K ise tutuklandı.

Deprem konutları teslim edildi

30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından inşa edilen 596 konut ve 145 işyerinin anahtar teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Alsancak Stadı kapılarını açtı

İzmir'de 1939 yılında kullanımına başlanan ve ilk resmi lig maçına ev sahipliği yapması ve ilk golün atılması bakımından Türk futbol tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İzmir Alsancak Stadyumu, 7 yıllık aranın ardından tekrar açıldı. Depreme dayanıksız olması nedeniyle çürük raporu almasının ardından 2014 yılında kapatılıp, 2015'te yıkılan Alsancak Stadyumu uzun süren çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olan 14 bin kişi seyirci kapasiteli stadyumun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stadın isminin Altay'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değiştiğini açıkladı.