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İzmir'de 203 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 203 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

İzmir'de 203 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
29 Ekim 2022 Cumartesi 10:49

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin yüklü miktarda esrar taşıdığı bilgisine ulaştı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, ilçede bir kamyonu durdurup, arama yaptı. Aramada, 203 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili aracın şoförü S.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.M. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #esrar #haber
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