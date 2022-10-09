İzmir'de 21 mahalleye kütüphane kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası kapsamında, muhtarlıklarına kütüphane kurulan mahallelerin sayısı 21’ye çıktı. Kampanyaya bağışlanan kitap sayısı ise 45 bine ulaştı

Dayanışmanın kenti İzmir’de bu kez de kitaba erişimde zorluk yaşayan mahallelerin dertlerine derman olundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilk bağışçısı olduğu “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası kapsamında başvuruda bulunan muhtarlıklara kurulan kütüphane sayısı 21’ye çıktı. Başkan Tunç Soyer kitap kampanyasının sahiplenilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dayanışma yine çözüm getirdi. Aydınlık yarınların ancak el ele verirsek gelebileceğine inanan İzmirliler kitaba erişemeyen mahallelerimizi kitapsız bırakmadı. Dayanışmamıza destek veren 7’den 70’e herkese çok teşekkür ederim” dedi. Kampanyanın sürdüğünü hatırlatan Başkan Soyer, ilk etapta hedeflerinin 50 mahalleye kütüphane kurmak olduğunu yineledi.

Birinci ve ikinci el kitap kabul ediliyor



“Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyasına bağışlanan kitap sayısı ise 45 bine ulaştı. Kampanyaya birinci ve ikinci el kitapla destek olunabiliyor. Ancak kampanya kapsamında ansiklopedi kabul edilmiyor. Bağışçılar yıpranmamış, yırtılmamış ve okunabilir kitaplarını kitap teslim noktalarına bırakarak ya da kitap kumbaralarına atarak kampanyaya destek olabiliyor. Bağışlanan kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tasnif ediliyor ve muhtarlık kütüphanelerine gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Kampanya destek noktaları:



Metro istasyonlarında (Fahrettin Altay, Konak, Üçyol ve Bornova)

İskeleler (Konak, Karşıyaka ve Bostanlı)

Kent Kütüphanesi, Alsancak

Şato Kütüphanesi, Konak

Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi, Alsancak

Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi, Buca

Güzelbahçe Kütüphanesi

Işılay Saygın Kütüphanesi, Buca

İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi Kütüphanesi, Sasalı, Çiğli

Vapur Kütüphaneleri: Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru, Fethi Sekin Arabalı Vapuru ve Uğur Mumcu Arabalı VapuruAhmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Konak

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti, Bornova

Yasemin Kafe, Bostanlı

Eşrefpaşa Hastanesi Karşıyaka Polikliniği

İZSU Genel Müdürlüğü Balçova hizmet binası

6 mahallede çalışmalar sürüyor

İZBETON Buca Laleli, Karabağlar Barış, Karabağlar Abdi İpekçi, Güzelbahçe Siteler, Çiğli Atatürk ve Konak Kılıçreis mahallelerinde kütüphane kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Buca Aydoğdu, Karabağlar Vatan, Çiğli Esentepe, Karabağlar General Asım Gündüz, Karabağlar Maliyeciler, Gaziemir Gazi, Buca Çaldıran ve Balçova Onur mahalleleri ise programa alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer İzmirlileri ve kurumları kampanyayı büyütmeye çağırarak ziyaretçilerinden de çiçek ve hediye yerine kitap getirmelerini istemişti.