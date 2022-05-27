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İzmir'de 210 sikke ele geçirildi!

İzmir'in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 210 sikke ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 210 sikke ele geçirildi!
27 Mayıs 2022 Cuma 10:24

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-25 Mayıs tarihlerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Buca 29 Ekim Mahallesi'nde durdurulan İ.Ü. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 15 gümüş sikke, Karşıyaka ilçesi Sancaklı Mahallesi'nde yakalanan A.B.’nin üzerinde Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 13 gümüş sikke ele geçirildi. Ekipler, Menemen ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde S.Ç.’nin bulunduğu otomobilde ise Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 182 bakır ve bronz sikke ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen toplam 210 sikke İzmir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #sikke
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