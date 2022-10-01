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İzmir'de 22 adet kamu konutu satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İzmir'de bulunan 22 kamu konutunu satışa çıkardığını duyurdu

İzmir'de 22 adet kamu konutu satılacak
01 Ekim 2022 Cumartesi 11:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir'in Konak ilçesi Göztepe mahallesinde bulunan 22 kamu konutu, 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale salonunda 13-14 ve 17 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek ihalelerde satılacak. 


Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Karşıyaka Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. 


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