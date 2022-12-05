ÖZGE ULUSOY'UN ACI GÜNÜ
ÖZGE ULUSOY'UN ACI GÜNÜ
0
YARGI DİZİSİNE ÖDÜL YAĞDI
YARGI DİZİSİNE ÖDÜL YAĞDI
0
ALTIN KELEBEK'E DAMGA VURAN KONUŞMA
ALTIN KELEBEK'E DAMGA VURAN KONUŞMA
0
ARALIKTA DENİZ KEYFİ
ARALIKTA DENİZ KEYFİ
0

İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! Nerelerde etkili olacak? Ne zaman kesilecek?

İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! Nerelerde etkili olacak? Ne zaman kesilecek?
05 Aralık 2022 Pazartesi 12:10

İZSU su kesintisi ile ilgili yeni bilgilendirmede bulundu. Buna göre Balçova'da 22 saatlik bir su kesintisi yapılacak.


İZSU, su kesintisi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılacan açıklamada, "Balçova İlçesi P-15 Yamaç Pompa İstasyonunda gerçekleşecek kollektör bakım ve yenileme çalışması sebebi ile 06.12.2022 Salı 10:00 ile 07.12.2022 Çarşamba 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Balçova İlçesi; Teleferik Mahallesi, Çetin Emeç Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Eğitim Mahallesi ve Korutürk Mahallesi 

Etiketler; #izmir #su kesintisi #haber
Önceki Haber
Yine vahşet haberi! Genç kadını önce dövdüler sonra otomobille ezdiler!
Sonraki Haber
Renkli Gece Hayatı ile Avşa Adası Diskoları ve Barları
İzmir'de korkutan okul yolculuğu! Her an yıkılabilir!
İzmir'de korkutan okul yolculuğu! Her an yıkılabilir!
0
Emekli oldu ama ormandan kopamadı
Emekli oldu ama ormandan kopamadı
0
Seferihisar'a dev proje! Yeni cazibe merkezi olacak!
Seferihisar'a dev proje! Yeni cazibe merkezi olacak!
0
İzmir'de ilginç olay! Polis 14 kez mühürledi ama yine aynı şeyi yaptılar!
İzmir'de ilginç olay! Polis 14 kez mühürledi ama yine aynı şeyi yaptılar!
0
İzmir Büyükşehir, Bereket Hareketi başlattı
İzmir Büyükşehir, Bereket Hareketi başlattı
0
İzmir Dünya Gönüllüler Günü’nü “sosyal girişimcilik” temasıyla kutladı  
İzmir Dünya Gönüllüler Günü’nü “sosyal girişimcilik” temasıyla kutladı  
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.