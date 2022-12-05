İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! Nerelerde etkili olacak? Ne zaman kesilecek?

İZSU su kesintisi ile ilgili yeni bilgilendirmede bulundu. Buna göre Balçova'da 22 saatlik bir su kesintisi yapılacak.



İZSU, su kesintisi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılacan açıklamada, "Balçova İlçesi P-15 Yamaç Pompa İstasyonunda gerçekleşecek kollektör bakım ve yenileme çalışması sebebi ile 06.12.2022 Salı 10:00 ile 07.12.2022 Çarşamba 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Balçova İlçesi; Teleferik Mahallesi, Çetin Emeç Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Eğitim Mahallesi ve Korutürk Mahallesi