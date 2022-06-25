İZMİR'E YAŞAYAN PARK!
İZMİR'E YAŞAYAN PARK!
0
30 BİN YILLIK MAMUT BULUNDU
30 BİN YILLIK MAMUT BULUNDU
0
SEPİL'DEN AÇIKLAMA
SEPİL'DEN AÇIKLAMA
0
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
0

İzmir'de 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İzmir Valiliği İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan Afgan uyruklu 226 kaçak göçmen, uçakla sınır dışı edildi

İzmir'de 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi
25 Haziran 2022 Cumartesi 08:40

Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve yurt dışına çıkmaya çalışan, farklı tarih ve bölgelerde yakalanan Afgan uyruklu 226 kaçak göçmen, İzmir Valiliği İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasını ardından bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri arasında uçağa binen kaçak göçmenlerin tahliyesi, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti. Afgan uyruklu 226 kaçak göçmen, uçakla ülkelerine gönderilerek, sınır dışı edildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak #kaçak göçmen #afgan
Önceki Haber
Memur zammı ve asgari ücret zammı ile ilgili önemli gelişme!
Sonraki Haber
Şekere yine büyük zam geliyor!
İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Apartmanı'nın temeli atıldı
İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Apartmanı'nın temeli atıldı
0
İzmir'de Olivelo Yaşayan Park açıldı
İzmir'de Olivelo Yaşayan Park açıldı
0
Foça'da bir genç denizde boğuldu!
Foça'da bir genç denizde boğuldu!
0
İzmir'de 3 gün bunları yapmak yasak!
İzmir'de 3 gün bunları yapmak yasak!
0
Yaşar: Kış kurak geçince, orman yangınları artıyor!
Yaşar: Kış kurak geçince, orman yangınları artıyor!
0
3 yıl önce sakat bırakmıştı, bu kez öldürdü!
3 yıl önce sakat bırakmıştı, bu kez öldürdü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.