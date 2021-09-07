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İzmir'de 229 milyonluk satış!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir’in 8 ilçesinde 47 arsayı satışa çıkardı. 308 bin TL’den başlayan fiyatlarla açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek KDV’den muaf yüzde 25 peşinat 24 ay vade imkânıyla satılacak arsaların satışından elde edilecek toplam asgari tutarın 228 milyon 574 bin 684 lira 28 kuruş (TL 228.574.684,28) olması bekleniyor

İzmir'de 229 milyonluk satış!
07 Eylül 2021 Salı 10:33

FATİH ÖZKILINÇ- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir’in 8 ilçesinde 47 arsayı satışa çıkardı. Aliağa, Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Gaziemir’de bulunan 47 arsa 308 bin TL’den başlayan fiyatlarla açık artırma usulüyle satılacak. Satışa çıkarılan arsalar içerisinde konut, sanayi, turizm ve tercihli kullanım alanları yer alıyor. Satışa çıkarılan yerler arasında denize sıfır arsalar da yer alıyor.

 

Bakanlık tarafından satışa çıkarılan arsaların ilçelere göre dağılımına bakıldığında Aliağa’nın Aşağışakran Mahallesi’nde 5 konut ve bir tercihli kullanım alanı, Bayındır’ın Canlı Mahallesi’nde 4 sanayi alanı, Bornova’nın Kazımdirik Mahallesi’nde 2 konut alanı, Çeşme’nin Germiyan, Reisdere mahallelerinde 27 konut alanı, Dikili’nin Çandarlı Mahallesi’nde 1 konut alanı, Menderes'in Özdere Mahallesi’nde 1 turizm alanı, Seferihisar Doğanbey Mahallesi’nde 2 konut alanı, Gaziemir’in Sakarya Mahallesi’nde 5 konut alanı yer alıyor.

229 milyonluk satış


Açık artırma usulüyle satışa çıkarılan taşınmazların satış bedelleri 308 bin TL ile 37 milyon 80 bin TL arasında değişirken satışlardan elde edilecek toplam asgari tutarın 228 milyon 574 bin 684 lira 28 kuruş (TL 228.574.684,28) olması bekleniyor.

KDV’den muaf, 24 vadeli satış


Taşınmazların satışları 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat: 10.30’da T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya – Ankara ve Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Ergene Mahallesi Bornova – İzmir adreslerinde gerçekleştirilecek.  Satışa www.emlakmuzayede.com.tr web adresinden üzerinden de katılım sağlanabilecek. 47 arsa açık artırma usulüyle KDV’den muaf olarak yüzde 25 peşinat 24 ay vade imkânıyla satılacak. Söz konusu arsalar mevcut haliyle satılacak olup teslim alma yükümlülüğü alıcıya ait olacak.

Etiketler; #izmir #çevre ve şehircilik bakanlığı
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