İzmir'de 23 Nisan coşkusu

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören renkli görüntülere sahne oldu.



İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu sabah saatlerinde başladı. Resmi kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile eşi Şafak Sivri, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, çok sayıda yurttaş ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler Vali Köşger, Başkan Soyer ile Sivri’ye çiçek verdi. Törende, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür de konuşma yaptı.



Öğrencilerin gösterileri büyüledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Gazi Ortaokulu öğrencisi Eser Uzun “Hoş geldin 23 Nisan”, Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencisi Semanur Akıncı da “23 Nisan” isimli şiirleri seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, gösterilerle renklendi. Öğrenciler “Masal Dünyası”, “Haydi Türkiyem”, “Doğayı Koru", "İnsanı Sev”, “Bir Nefestir Anadolu” ile “Vatan” isimli dans gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Tören hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.