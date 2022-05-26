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İzmir'de 239 kişi kumarda yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarmanın operasyonlarında, kumar oynarken yakalanan 239 kişiye, toplam 434 bin 741 TL ceza kesildi

İzmir'de 239 kişi kumarda yakalandı
26 Mayıs 2022 Perşembe 13:06

Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Egemenlik, Beşyol, Yaka ve Laka mahallelerindeki kıraathane ve depo gibi yerlerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere 21-23 Mayıs'ta operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynarken yakalanan 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL ceza kesti. Ö.T.  İ.A. ve A.Ç. hakkında 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kumar #kumar operasyonu
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