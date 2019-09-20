İzmir'de 251 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 251 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 251 düzensiz göçmen yakalandı
20 Eylül 2019 Cuma 10:10

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Altınkum, Karaabdullah Burnu ve Gerence açıklarında 4 ayrı lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Lastik botları durduran ekipler, 82 Afganistan, 50 Suriye, 17 Somali, 1 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 151 düzensiz göçmeni yakaladı.Ekipler ayrıca Ilıca Mahallesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 29 Filistin ve 5 Suriye uyruklu göçmeni de yakaladı.Dikili ilçesi Bademli açıklarında belirlenen hareket halindeki iki ayrı lastik botta ise 43 Suriye ve 5 Filistin, 18 Afganistan uyruklu göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 Türk yakalandı.Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 251 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kaynak: AA
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