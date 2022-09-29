İzmir'de 26 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 26 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'ne uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından 26 Eylül'de ev ile otomobile yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 26 kilogram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. A.Ç., A.K., E.K. ve F.K. de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.