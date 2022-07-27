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İzmir'de 278 kaçak göçmen daha yakalandı

İzmir'de yakalanan kaçak göçmenlere sürekli yenileri ekleniyor. İzmir üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 278 kaçak göçmen daha düzenlenen baskınlarda yakalandı

İzmir'de 278 kaçak göçmen daha yakalandı
27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:59

İzmir'de jandarmanın düzenlediği baskınlarda 278 kaçak göçmen yakalandı, yasa dışı geçişleri organize ettiği tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik Çiğli, Menemen, Kınık, Karaburun, Seferihisar, Çeşme, Aliağa, Urla ilçelerinde operasyon düzenledi. Baskınlarda 278 kaçak göçmen yakalanıp, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Yasa dışı geçişleri organize ettiği tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca geçişlerde kullanılan 1 minibüs, 1 otomobil, 2 kamyonet, 1 şişme bota el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak göçmen
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