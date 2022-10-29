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İzmir'de 29 Ekim kutlamaları sabah saatlerinde başladı

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde İzmir Valiliği’ndeki törenle başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalar için toplanan binlerce İzmirli ise bayram gururuna ortak oldu

İzmir'de 29 Ekim kutlamaları sabah saatlerinde başladı
29 Ekim 2022 Cumartesi 15:07

İzmir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlamalarının ilk adresi İzmir Valiliği oldu. Buradaki törende İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tebrikleri kabul etti.

İzmirliler ise bayram coşkusuna ortak olmak için Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu. Vali Köşger, Korgeneral Yeni ve Başkan Soyer, askeri araçla tören alanından halkı selamladı. Okullardan meslek odalarına ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her gruptan katılımın olduğu geçit töreninde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri de yer aldı. Her yaştan İzmirlinin katıldığı törende Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Egem Derneği’nin halk oyunları gösterisi büyük ilgi topladı. Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hitap Lisesi öğrencisi Esmanur Değmiş’in okuduğu “Mustafa Kemal’in Kağnısı”,  Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencisi Ravza Top’un okuduğu “Akdeniz’e Doğru” şiirleri alkış aldı.

“Cumhuriyetimiz nice yüzyıllara ulaşacak”


İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Cumhuriyet nasıl küllerinden doğmuşsa, tüm dünyanın sesini kısmaya çalıştığı dönemde nasıl ‘Ya istiklal ya ölüm’ dediyse yine küllerinden doğmayı başaracak bir milletiz. Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyorum. 100’üncü yılına emin adımlarla ilerleyen Cumhuriyetimiz nice yüzyıllara ulaşacak” dedi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar resmigeçit töreniyle son buldu.

Cumhuriyet coşkusu sürecek


İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam edecek. 19.45’te Cumhuriyet Meydanı’nda 9 ilçeden 200 zeybeğin katılımıyla yapılacak gösterinin ardından 20.15’te Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu’ya oradan Kültürpark Lozan kapısına doğru fener alayı yürüyüşü yapılacak. 29 Ekim kutlamaları kapsamında Kültürpark çim alanda ise gün boyu konserler var. Kültürpark çim alan 29 Ekim’de gün boyu renkli etkinliklere sahne olacak. 13.30’da halk oyunları gösterisiyle başlayacak program, 14.00’te Ozbi konseriyle devam edecek. 16.00’da Babazula, 18.00’de Adamlar konseri var. 19.30’de sahne alacak DJ Yasin Keleş’in ardından İzmirliler 20.00’de Ümit Besen ve Pamela konseri ile eğlenceye doyacak. 21.30’da DJ Yasin Keleş’in yeniden sahneye çıkacağı gecede 22.00’de DJ Nihat Sırdar renk katacak.

Etiketler; #izmir #cumhuriyet bayramı #haber
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