İzmir'de 3 bin 816 fidan daha toprakla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir Fidan Bir Dünya” kampanyası kapsamında Menderes Değirmendere’de düzenlenen ağaç şenliğinde bölgeye uygun olarak seçilen 16 türden 3 bin 816 fidan toprakla buluştu. Şenlikte 7’den 70’e doğaseverlerle buluşan Başkan Tunç Soyer, iklim krizine dikkat çekerek “Her bir ağaca dair sorumluluğumuz var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “dirençli kent” ve “doğayla uyumlu yaşam” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen “Bir Fidan Bir Dünya” kampanyası, Menderes Değirmendere’ye yeni bir ağaçlandırma alanı kazandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin orman yangınlarına ve iklim krizine dirençli bitki örtüsü oluşturmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında Malta Köyü Ağaçlandırma Alanı’nda ağaç şenliği düzenlendi. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği şenliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve eşi Aslı Kayalar, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, CHP İzmir Eski Milletvekili Musa Çam, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice Semerci, CHP ilçe başkanları, Büyükşehir bürokratları, meclis üyeleri, kooperatiflerin ortakları ve başkanları, muhtarlar, doğa ve çevre örgütleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda İzmirli katıldı.

“Kuzeyin sediriyle güneyin palmiyesinin buluştuğu coğrafyadayız”

Şenlikte Başkan Tunç Soyer, “Öyle bir dünyada yaşıyoruz, öyle bir çağın içindeyiz ki ya iklim krizini görmezden geleceğiz ya da aklımızı başımıza toplayacağız ve iklim kriziyle mücadele için doğayla barışacağız. Başka şansımız yok. Ya doğayla uyumlu bir hayatı, şehri, yaşam alanlarını kuracağız ya da yaşanmaz bir dünyayı kuracağız. Tam da bu yol ayrımındayız. Arkamızda gördüğünüz bu olağanüstü doğa, her geçen gün kan kaybediyor. Uzak coğrafyalarda gördüğümüz iklim kriziyle kendi ülkemizde de karşılaştık. Kaçacak yer yok. Biz, öyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki daha bir saat önce Selçuk’ta kuzey diyarların sediriyle güney diyarların palmiyesinin yan yana, birer metre aralıkla göğe doğru büyümüş olduklarını gördük. Bu coğrafya çok farklı iklimleri, bitki türlerini barındıran, kucak açan bir coğrafya. Bizim yapmamız gereken bunu korumak ve sahip çıkmak. Eğer sahip çıkamazsak doğayla uyumlu bir hayatı kurmamız mümkün değil. Her bir ağaca dair sorumluluğumuz var. Unutmamalıyız ki her bir ağaç, aslında bu hayatın, yaşadığımız bu şehrin ayrılmaz bir parçası. Canımız gibi sahip çıkmak zorundayız. Korumak ve kollamak zorundayız” diye konuştu.



“Başka türlü umudu büyütmemiz mümkün değil”



Bugün bu çaba doğrultusunda bir adım daha attıklarını belirten Başkan Soyer, “16 türde 3 bin 800 civarında ağaç dikeceğiz. Arkadaşlarımız her biri için çok titiz bir çalışma yaptı. Hangi ağaç nereye, ne mesafeyle dikilecek her şey özenle hazırlandı. Bundan sonra Menderes buraya sahip çıkacak buna eminim. Canları gibi koruyacaklar, biliyorum. Çünkü başka türlü umudu büyütmemiz mümkün değil. Gelecek kuşlaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için ele ele verip doğamızı ve içindeki tüm canlıları korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gelecek tarımla, üretimle güzelleşecek”



Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise “Menderes’in orman dağılımında çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz ve korumaya çalışıyoruz. Ama bazen ihmalkarlıktan bazen kasıttan ormanlarımız kül oluyor. Bu yangınlardan bir tanesi de 2019 yılında yaşandı. Bu yangında 5 bin hektarlık ormanlarımız kül oldu. Ama Başkanımız Tunç Soyer başta olmak üzere topyekun seferberlik başlattık. Hep beraber ‘gel gör koru’ dedik. Bugün de bu çalışmaların bir meyvesini daha almaya geldik. Bu fidanlar geleceğe umut olacak. Gelecek tarımla, üretimle güzelleşecek. Üreticimizin rahat bir nefes alması için ilçemize kazandırılacak Tekeli Soğuk Hava Deposu Paketleme ve Kurutma Tesisi için de başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

3 bin 816 fidan toprakla buluştu

Başkan Tunç Soyer’i alanda Seferihisar Çocuk Belediyesi’nin minikleri çevreci pankartlarla karşıladı. Teker teker alandaki stantları gezen ve doğal bitki örtüsü hakkında bilgi alan Başkan Tunç Soyer, alanda kurulan bağış alanında iki adet tüylü meşe ağacı fidesi aldı. Etkinlikte ilk fidanı Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer toprakla buluşturdu. Ardından doğaseverler ve sivil toplum kuruluşları bağışladığı 3 bin 816 fidanın dikimini yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımı sağlanan yurttaşlar, yeşil bir kent için destek olurken unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Hem çevreci hem eğlenceli şenlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, İzDoğa ve İZSU’nun birlikte düzenlediği şenlik kapsamında atölye çalışmalarından müzik performanslarına kadar pek çok etkinlik düzenlendi. Çöpüne Sahip Çık Vakfı ritim atölyesi, Seferihisar Doğa Okulu rehberliğinde kuş gözlem ve meşe palamudu dikim etkinliği, Can Yücel Tohum Merkezi tohum topu atölyesi, Ege Orman Vakfı bez çanta atölyesi, Fungİstanbul müzik dinletisi, Sokak Sanatları Atölyesi’nden canlı performanslar, Hayali Balaban’dan gölge oyunu, Serhat Budak ve Raziye İçtepe’den masal anlatımı büyük ilgi gördü.

İzmir’in doğasına uygun fidanlar seçildi



İzmir’in doğasına ve iklimine uygun ağaçlandırma alanları oluşturmak amacıyla 2021’in Ağustos ayında başlatılan Bir Fidan Bir Dünya kampanyasına yüzlerce doğasever yaklaşık 15 bin fidan bağışında bulundu. Bağışlanan 15 bin fidanın 3 bin 816’sı Değirmendere’de dikildi. Yeni ağaçlandırma alanı için delice zeytin, menengiç, ahlat, palamut meşesi, zakkum ve defne gibi İzmir’in doğasına ve iklimine uygun ağaç türleri seçildi. Yaklaşık 112 bin metrekarelik alan üzerine 16 farklı ağaç fidanı dikildi. Bağışlanan diğer fidanlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun farklı ağaçlandırma alanlarında 2022 yılı içinde toprakla buluşmuş olacak.