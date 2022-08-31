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İzmir'de 3 katlı binanın duvarı çöktü!

İzmir'de 3 katlı binanın duvarı çöktü!
31 Ağustos 2022 Çarşamba 08:27

İzmir Konak'ta 3 katlı metruk bir binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ekipler olaya müdahale ederken binada kimsenin kalmadığı öğrenildi


Olay, saat 05.10 sıralarında Güneş Mahallesi 826 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimsenin yaşamadığı metruk bir binanın duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.  Gürültüye uyanan çevre sakinleri, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis geniş güvenlik önlemi alırken, 110 AKS ekipleri kontrollü bir şekilde inceleme gerçekleşirdi. Yapılan kontrollerde, binada kimsenin yaşamadığı ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Binanın tekrar çökme ihtimaline karşı ekipler çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bina #duvar çöktü
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