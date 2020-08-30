İzmir'de 30 Ağustos kutlamaları

Zafer Bayramı kutlamaları, pandemi nedeniyle gölgede kalırken Kaymakamlık önünde sakin bir çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

Karşıyaka’da 30 Ağustos kutlandı

Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Ertuğrul, CHP’li meclis üyeleri, bürokratlar, kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenklerin sırayla Ata’nın huzuruna konulmasının ardından tören sona erdi. Bayramı buruk şekilde kutlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyük Taarruz’un ne kadar güç koşullarda gerçekleştirildiğine, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan taarruzun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Tugay, “Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Bayraklı'da "Zafer Bayramı" coşkusu

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal mesafe kuralına uyularak açık alanda gerçekleştirilen spor aktivitelerine katılan gençler; eğlenceli bir akşam yaşadı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, Zafer Bayramı dolayısıyla, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı dolayısıyla 7-17 yaş arası gençlere yönelik etkinlik düzenledi. Büyük zaferin anısına hazırlanan kutlama programı kapsamında survivor parkuru, penaltı atışları, basketbol atışları, halat çekme, pinpon topu taşıma, bovling, çuval ve çember isabet yarışları gibi eğlenceli aktivitelerde 7-17 yaş arası gençler bir araya geldi. Cumartesi günü Soğukkuyu Semt Parkı'ndaki kutlama programı, şenlik havasında gerçekleşti. Etkinlik öncesi katılımcılar, dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları gözetilerek düzenlenen etkinlikte, gençler hem eğlendi, hem spor yaptı. Müsabakalarda derece alan çocuklara günün anısına sürpriz hediyeler verildi.

Ata'nın huzuruna çelenk sunuldu

30 Ağustos Pazar günü ise Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran ve Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemalettin Bozdağ ile birlikte Sevgiyolu girişindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Başkan Sandal, "Türk milletinin bağımsızlığa giden yoldaki nihai zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98'inci yılı tüm ulusumuza kutlu olsun. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. Çelenk sunumlarının ardından Sandal; etkinliğe katılan meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

30 Ağustos'a özel canlı yayınlar

Öte yandan kutlama etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos (Bugün) saat 14:00'da Cemal Aşkın Alpçetin ile 'Türk Sineması'nda Kurtuluş Savaşı' konulu panel düzenlenecek. Saat 19:30'da ise 'Kahramanlık şarkıları ve türküleri' özel konseri gerçekleştirilecek. Etkinlikler Bayraklı Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.

Narlıdere’de buruk kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü Narlıdere Şehitliği’ndeki çelenk koyma töreni ile kutlandı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleşen törende; Garnizon Komutanlığı, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri şehitlik anıtına bırakıldı.

Törende; Milli Mücadele Şehitleri ansçısına dualar okundu. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. İstihkam Albay Asil Şam, anı defterini imzaladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “98 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi sonsuza kadar sönmeyecek! Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kanlarıyla, canlarıyla bize bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz” dedi.

Urla'da bağımsızlık vurgusu

Türkiye Cumhuriyetinin varoluş mücadelesi olan ve "Türk Milleti yeni bir inanç ve milli bir azimle kurduğu milli egemenliğinden en küçük bir parçayı bile feda etmeyecektir" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığını yaptığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü Urla Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

Çelenk sunma ile başlayan törene Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Kocaoğlu, Urla Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Can Akay, İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan Derse, Urla Birim Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Urlalılar katıldı.

Günün anlam ve öneminin belirten konuşmayı yapan Piyade Yüzbaşı Murat Gerenlik; "Asil Tük Milleti, ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 98 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle eşsiz bir zafer kazanmıştır. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının tarih sahnesine yeniden çıkışının ilandır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.



Bergama'da çifte kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü Bergama Şehitliği'nde anma töreni ardından Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni ile kutlandı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleştirilen törenlerde Garnizon Komutanlığı, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Şehitlik Anıtı'na, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Günün anlam ve önemi üzerine bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın yıl dönümünü haklı gururla yaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Şehitlere karanfil bırakıldı

Bergama Şehitliği'nde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, İlçe Emniyet Müdürü Bayçora Durağan, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Törende; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Daha sonra resmi erkan ve protokol üyeleri Hükümet Konağı önündeki törene geçti. Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunumu'nun yapılmasının ardından Saygı Duruşu, İstiklal Marşı okundu. Törende Tnk.Yzb. Çağlar Parlas tarafından günün anlam ve önemi üzerine yapılan konuşmada şehit kanları ile yoğrulan topraklarımızı işgalden kurtararak, Cumhuriyetimizin temellerini attığımız, yeniden şahlanışımız olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine dikkat çekildi.

Günün anlam ve önemi üzerine bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu "98 yıl önce milletimizin tarih sayfasına adını altın harflerle yazdırdığı bugünü yad etmenin gururunu yaşıyoruz. Bağımsızlık zaferimizin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Tarihimizin en büyük dönüm noktası olan bağımsızlığımızın tescillendiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

