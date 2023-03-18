İzmir'de 30 Ekim depremi sonrası ihalesi gerçekleştirilen konutların 4 bin 602'si tamamlandı

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) ihalesi gerçekleştirilen 5 bin 61 konutun 4 bin 602'si tamamlandı. Yerinde dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen konutların tamamının teslim edildiğini belirten TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, rezerv alanda 3 bin 198 konutun tamamlandığını, geriye kalan 459 konutun mayıs ayında tamamlanacağını söyledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020 tarihinde olan yıkıcı depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı. Deprem sonrası 7 proje alanında yerinde inşa edilen konutların tamamı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken, rezerv alandaki konutların yapım süreci ise devam ediyor. TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, deprem sonrasında İzmir'de ihalesi gerçekleştirilen 5 bin 61 konuttan 4 bin 602'sinin tamamlandığını belirtti. Bıyıkoğlu, "Rezerv alanda aynı zamanda sağlık tesisi, ilkokul, anaokulu, 2 camii inşaatlarını gerçekleştirdik. Bunların da çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bölgeye doğal gaz, elektrik, su, telekomünikasyon imalatlarını da getirdik. Evlerimiz depreme dayanıklı, depremzede vatandaşlarımız güvenle oturabilir" ifadelerini kullandı.

'2 ETAPTA TESLİMLER DEVAM EDİYOR'

İzmir depremi sonrasında Bayraklı'da Mansuroğlu, Salhane ve Manavkuyu mahallelerinde 7 alan belirlendiğini söyleyen Bıyıkoğlu, "7 etapta yerinde kentsel dönüşüm sürecini başlattık. 2021 yılı şubat ayında ilk temellerini attığımız konutların Kasım 2021 tarihinde teslimlerine başladık. Toplumda 1404 konut 289 iş yerimizin tamamının teslim işlemlerini gerçekleştirdik. Eş zamanlı olarak rezerv alan olarak tabir edilen bölgede 8 etapta 3 bin 657 konut, 68 iş yerinin inşaat faaliyetlerine de başladık. Buradaki konutlarımızın 3 bin 198 adeti tamamlandı. 2 etapta teslimler devam ediyor. Geriye kalan 459 konutumuzu mayıs ayında tamamlamayı planlıyoruz. Proje alanlarında belirlenen 1404 konutumuz 2+1, 3+1 olmak üzere farklı tiplerde 80 ve 110 metrekare arasındaki büyüklüklerde inşa edildi. Rezerv alanda ise konutlarımız 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak projelendirildi. Rezerv alanda çoğunluk olarak 3+1 konutlarımız mevcuttur. Öte yandan afet bölgesi olan 11 ilimizdeki deprem konutlarını da 1 yıldan kısa sürede vatandaşlarımıza teslim etmeye çalışacağız" diye konuştu.