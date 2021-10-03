İzmir'de 30 günde bin 75 kaza oldu!

İzmir’de en fazla trafik kazasının meydana geldiği ay 2021 Eylül ayı oldu. Radyo Trafik Haber Merkezi’ne ulaşan bilgilere göre 30 günde bin 75 trafik kazası yaşandı. Bu kazalardan 151’i yaralanmalı, 14’ü ölümlü olarak kayıtlara geçti

Araç sayısının bir buçuk milyonun üzerine çıkmasının yanı sıra okulların da açılması, İzmir’deki trafik kazalarında ciddi bir artışa neden oldu. Eylül ayı, şimdiye kadar en çok kazanın meydana geldiği ay oldu. 30 gün boyunca meydana gelen bin 75 kazadan 910’u hasarlı, 151’i yaralanmalı, 14’ü ise ölümlü olarak raporlandı.

2021 Eylül ayı içerisinde meydana gelen 14 ölümlü kazadan 4’ünde motosiklet sürücüleri hayatını kaybetti. 151 yaralanmalı kazanın 40’ına da motosikletliler karıştı. Ölümlü kazaların 3’ünde ise yayalar yaşamını yitirdi.

‘KAZA KARA NOKTALARI’NDA DEĞİŞİKLİK YOK: ALT GEÇİT VE KÖPRÜLER

Geride bıraktığımız ay olan bin 75 trafik kazasının ardından bazı bölgeler yine “kaza kara noktası” olarak dikkati çekti. Gaziemir Akçay Caddesi üzerinde bulunan ESBAŞ Alt Geçidi ve çevresi 47 kaza ile en çok trafik kazasının meydana gelen bölge oldu. 99 kaza haberinin verildiği Akçay Caddesi’nde Gaziemir Alt Geçidi’nde ise 24 olumsuzluk yaşandı. Çevre yolları da yine kazaların sıkça yaşandığı bölgelerdi. İzmir şehir merkezini çevreleyen ve ücretsiz geçişlerin olduğu yollarda 181 trafik kazasına şahit olundu. Geçtiğimiz aylara oranla azalış gözlense de Pınarbaşı Kavşağı 24 kaza ile çevre yolları üzerinde en fazla kazanın yaşandığı bölge olarak ön plana çıktı. Bayraklı Tünelleri’nde 22, Otogar Kavşağı civarında ise 11 trafik kazası rapor edildi.

Çevre yolları ve Akçay Caddesi’nin ardından Anadolu Caddesi (75), Ankara Caddesi (60), Yeşildere Caddesi (58) ve Mürselpaşa Bulvarı (47) sıklıkla kaza yaşanan bölgelerdi. 20 kaza ile Ankara Caddesi üzerindeki EGEMAK Köprüsü, 17 kaza ile Yeşildere Caddesi üzerindeki Tepecik Köprüsü, 15 kaza ile DGM Köprüsü, 14 kaza ile Hilal Köprüsü, 12 kaza ile Su Kemerleri bölgesi İzmir’in kaza kara noktaları olarak ön plana çıktı.

KAZALARIN OLUŞUM ŞEKİLLERİ

Radyo Trafik İzmir haber merkezine Eylül ayı içinde ulaşan kaza bilgilerinden 83’ü zincirleme kazalardı, 13’ünde yaralananlar oldu. Kavşak noktaları başta olmak üzere 34 kazanın kör nokta kazası olması, büyük araçlara dikkat edilmediği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Alınan bilgilere göre, 49 trafik kazasına ise belediye otobüsleri karıştı.

Trafik yoğunluğuna neden olan unsurların başında araç arızaları geliyor. Özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde meydana gelen araç arızaları uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor. Radyo Trafik İzmir’e Eylül ayı içinde arterlerde trafiği etkileyen bin 60 arıza bilgisi ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılının Eylül ayında başlattığı ücretsiz çekici hizmeti, trafiğin yoğun olduğu arterlerde devam ediyor. Geçtiğimiz ay, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde 135 arızalı araç ortalama 21 dakikada, 9 kazalı araç da ortalama 46 dakikada bulunduğu konumdan kaldırıldı. Ayrıca 104 arızalı, maddi hasarlı kazaya karışan 42, yaralanmalı kazaya karışan bir olmak üzere toplamda 147 araca müdahale edildi.