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İzmir'de 30 günlük bebeğe koronavirüs aşısı yaptılar! Mahkemeden dikkat çeken karar!

İzmir'de 30 günlük bebeğe koronavirüs aşısı yaptılar! Mahkemeden dikkat çeken karar!
22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:29

İzmir'de 30 günlük bebeğe yanlışlıkla Hepatit-B aşısı yerine koronavirüs aşısı yapılmıştı. Olayın ortaya çıkması ile aile suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık ise bebekte yan etki olmadığı ve art niyet bulunmadığı gerekçesi ile soruşturma izni vermedi. Bu kararı kabul etmeyen ailenin itirazı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nce kabul edildi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, geçen yıl Eylül ayında katıldığı televizyon programında, bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını, bu hatanın sadece bir kere olduğunu ve bebeğin ailesinin haberdar edildiğini söyledi. Olayın ardından ailenin avukatı Dilek Güzel, yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2021'de, 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Biontech aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin hemşire ve sağlık ekibi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından Bornova Kaymakamlığı tarafından geçen şubat ayında soruşturma izni verilmemesi kararlaştırıldı. Bornova Kaymakamlığı'nın hemşire ve sağlık ekibi hakkında art niyet ve bebekte yan etki olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni vermediği öğrenilirken, aile avukatı Dilek Güzel de İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak, karara itiraz etti.

Ailenin zor süreç geçirdiğini belirten avukat Dilek Güzel, itirazlarının haziran ayında kabul edildiğini dile getirdi. Bornova Kaymakamlığı'na tekrar başvurulduğunu kaydeden Güzel, soruşturma sonucu ihmal ve hata tespit edilirse konunun savcılığa gönderileceğini ve dava açılabileceğini vurguladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bebek #koronavirüs aşısı
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