İzmir'de 30 ilçede evde bakım hizmeti başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi “evde bakım” hizmetini 30 ilçede vermeye başladı. Eşrefpaşa Hastanesi’nin uzman ekibi evlere giderek sadece yara bakımı ve pansuman yapmakla kalmıyor, kan tahlilinden reçeteye kadar her konuda destek veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi hizmet alanını genişletti. Başkan Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda yatalak durumdaki yaşlı, hasta, kronik rahatsızlığı bulunan ve engellilere yönelik sürdürülen “evde bakım” hizmeti artık 30 ilçede veriliyor.

Sağlık hizmetine ulaşmakta zorlanan İzmirlilere daha kaliteli hizmet vermek adına adımlarını hızlandırdıklarını ifade eden Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Doktor Yavuz Uçar, “Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen yurttaşlar çağrı merkezimizi arıyor. Hekimlerimiz değerlendirme yaparak belirlenen saatte hastayı ziyaret ediyor ve muayene ediyor. Gerek duyuluyorsa kan ve idrar tahlili, yatak yarası varsa pansuman yapılıyor. Hastaneye gelmesi gereken durumlarda ise uzman hekimlerden konsültasyon isteniyor ve ambulansla evinden alınıp hastaneye getiriliyor” şeklinde konuştu.

“Sadece hastaya değil aileye de destek oluyoruz”

Evde sağlık hizmeti ekibinin tek amacının hastaya hizmet etmek olmadığını da ifade eden Opr. Dr. Uçar, “Uzun süredir yatalak olan hastaların bir takım bakım ihtiyaçları oluyor. Bu hizmeti verirken hastaya bakan kişiye de eğitim vererek onu daha bilinçli hale getiriyoruz. Hastanın nasıl besleneceği, nasıl hareket ettirileceği gibi konuları aktarıyoruz. Psikolojik destek sadece hasta için değil, hasta yakınları için de önemli. Bu hizmetler bir defaya mahsus değil. Gerekli görüldüğü takdirde tekrarlanabilir” dedi.

Hasta yakınları memnun

Hizmetten faydalanan Emine Güzel, “Annem beş aydır yatalak, babam alzaymır hastası. Abimle birlikte bakıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve Gaziemir Belediyesi hiçbir zaman desteklerini esirgemedi, hep kol kanat gerdi. Babam beslenme hortumunu çıkardı, beslenemeyecek diye çok korktum. Sağ olsun, eve gelen doktorlarımız hemen müdahale etti. Evde bakım hizmeti bizim için bir velinimet. Allah razı olsun” dedi.

“Hastamızı yormadan, üzmeden sonuç aldık”

Evde bakım hizmetinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Feyza Temiztaş, “Annem 2012’den beri alzaymır hastası, iki seneden beri de bakıma muhtaç. Evde bakım hizmeti sayesinde pek çok sıkıntıyı atlattık. Pansumanlarımızı, kan ve idrar tahlillerimizi evde yaptırabildik. Hastanede hastamızı oradan oraya dolaştırmak çok zor oluyordu. Bu yüzden evde bakım hizmeti pek çok sorunumuzu çözdü ve bu süreci hastamızı üzmeden atlatabildik. İhtiyacımız olan sağlık hizmetini hastamızı yormadan, üzmeden sonuçlandırdık” şeklinde konuştu.

293 80 20 numaralı telefondan doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni, sosyal hizmetler uzmanı, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistten oluşan geniş bir ekibe sahip Eşrefpaşa Hastanesi’nin evde bakım hizmeti hakkında bilgi alınabiliyor.