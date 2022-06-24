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İzmir'de 314 kaçak göçmen yakalandı!

İzmir'in 4 ilçesinden 17-21 Haziran'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 314 göçmen yakalandı

İzmir'de 314 kaçak göçmen yakalandı!
24 Haziran 2022 Cuma 10:29

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesi ve talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri; Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Dikili ilçelerinde kaçak göçmenlere yönelik 17-21 Haziran'da bir dizi operasyon yaptı. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu; Liberya, Eritre, Cibuti, Somali, Yemen, Filistin, Afganistan, Irak, Suriye ve İran uyruklu toplam 314 göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak göçmen #yakalama
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