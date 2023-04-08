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İzmir'de 32 düzensiz göçmen daha yakalandı

İzmir'de 32 düzensiz göçmen daha yakalandı
08 Nisan 2023 Cumartesi 11:16

İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı geçişe hazırlanan 32 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, Yemen, Eritre, Somali, Gambiya ve Çad uyruklu toplam 32 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı ve minibüse el koydu.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzensiz göçmen #İzmir İl Jandarma Komutanlığı #karaburun #Mordoğan mahallesi
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