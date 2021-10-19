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İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de, polisin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 33 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
19 Ekim 2021 Salı 10:29

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11-17 Ekim'de, kent genelinde 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 milyon 318 bin makaron, 799 bin sarma sigara, 731 kilogram tütün ve nargile tütünü, 799 bin 40 kaçak alkol malzemesi, 9 bin 305 sikke, 497 tarihi eser, 22 bin 400 emtia, 25 cep telefonu, 1 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin, 33 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaçak ürün
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