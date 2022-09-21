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İzmir'de 343 kaçak göçmen yakalandı!

İzmir'in 8 farklı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 343 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli ise tutuklandı

İzmir'de 343 kaçak göçmen yakalandı!
21 Eylül 2022 Çarşamba 13:07

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, 11- 19 Eylül tarihleri arasında Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde 19 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 343 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olaylarda kullanılan 2 minibüs ile 2 otomobile de el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak göçmen
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