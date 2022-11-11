İzmir'de 350 metrelik dev Atatürk posteri ile Ata'ya Saygı yürüyüşü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı kapsamında Ata’ya Saygı yürüyüşü düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı yürüyüşte 350 metrelik dev Atatürk posteri taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde binlerce yurttaşı “Bütün hayatımızda o. Hayatta o!” yazılı pankartın arkasında bir araya getirdi. Ata’ya Saygı yürüyüşü Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla yurttaşlar katıldı.

Atatürk’ün 350 metre uzunluğundaki dev posterinin taşındığı yürüyüşe bazı yurttaşlar da evlerinin ve iş yerlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi. Korteji Cumhuriyet Meydanı’nda, Atatürk’ün sevdiği eserlerden “Bülbülüm altın kafeste” ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu karşıladı.