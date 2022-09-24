İzmir'de 38 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda 38 ton karışımlı akaryakıt ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ve Çiğli'de araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde motor aksamına ve ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararı bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 38 ton karışımlı akaryakıt ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.C., B.S. ve Ö.S. hakkında adli işlem başlatıldı.