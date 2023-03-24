İzmir'de 4 kilo esrar ele geçirildi, 2 tutuklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu 2 otomobilde toplam 4 kilo 60 gram esrarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İzmir'de 4 kilo esrar ele geçirildi, 2 tutuklama
24 Mart 2023 Cuma 14:24

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa'da durdurulan araçlardaki aramalarda 4 kilo 60 gram esrar ele geçirildi. Otomobillerdeki toplam 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Önceki Haber
Bayraklı'da çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor
Sonraki Haber
İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 278 kişiye para cezası
Prof. Dr. Sözbilir: Paleosismoloji çalışması yapabilseydik, bu depremleri önceden tahmin edebilirdik
Prof. Dr. Sözbilir: Paleosismoloji çalışması yapabilseydik, bu depremleri önceden tahmin edebilirdik
0
İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 278 kişiye para cezası
İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 278 kişiye para cezası
0
Bayraklı'da çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor
Bayraklı'da çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor
0
Seferihisar ve Kiraz'da İZTAŞIT ile yola devam
Seferihisar ve Kiraz'da İZTAŞIT ile yola devam
0
İzmir’in yerleşime uygun bölgeleri bu çalışmayla belirleniyor
İzmir’in yerleşime uygun bölgeleri bu çalışmayla belirleniyor
0
Deprem bölgesinden gelen çocuklar Karabağlar'da
Deprem bölgesinden gelen çocuklar Karabağlar'da
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.