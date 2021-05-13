İzmir'de 415 bin kişilik iftar yemeği dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Ramazan ayının başında yaptığı dayanışma çağrısı karşılık buldu. İzmirlilerin katkılarıyla hedeflenen 400 bin rakamı aşılarak, bir ayda tam 415 bin kişilik iftar yemeği ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Bu zor günlerde örnek bir dayanışma sergileyen İzmirlilere teşekkür eden Başkan Soyer, “Tüm hemşehrilerimize dayanışmanın huzuruyla, sağlıkla, ağız tadıyla kutlayacakları bir bayram diliyorum” diye konuştu

Paylaşma ve dayanışma geleneğini Ramazan ayında da sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle toplu iftar yapılamadığı için evlere yemek servisi uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bereket getirdi.

Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtma hedefi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kampanyaya katılarak iftar dayanışmasını büyütme çağrısı üzerine yapılan bağışlarla aşıldı. Dileyen İzmirliler Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden üç farklı iftar yemeği paketi satın alarak bu dayanışmaya katkıda bulundu. 19 ilçede, 400 mahallede, 415 bin kişilik iftar yemeği dağıtıldı. Dağıtılan yemeklerin 52 bin 662’si bağışlar sayesinde temin edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca Ramazan ayı boyunca 14 bini Halkın Bakkalı’ndan yardımseverler tarafından satın alınanlar olmak üzere 52 bin 500 de gıda paketi dağıttı.

İzmirlilerin pandemi sürecinin başından itibaren ortaya koyduğu örnek dayanışmanın Ramazan ayında da devam etmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ülkemizin ve dünyamızın zor günler geçirdiği bu süreci birbirimize destek olarak aşıyoruz, aşacağız. Mübarek Ramazan ayı bu dayanışmanın güzel örneklerinden birine sahne oldu. Yüce gönüllü hemşehrilerimiz çağrılarımızı karşılıksız bırakmadı. Bu duygular içinde dayanışmaya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyor ve pandemi nedeniyle sevdikleriyle bir araya gelemeseler de tüm hemşehrilerime dayanışmanın huzuruyla, sağlıkla ve ağız tadıyla kutlayacakları bir bayram diliyorum” dedi.