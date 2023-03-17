İzmir'de 44 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 44 kilo 600 gram esrar ile bir miktar sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

İzmir'de 44 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
17 Mart 2023 Cuma 11:47

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Bir ev ve otomobilde eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, toplam 44 kilo 600 gram esrar, yeşil reçeteye tabi bir miktar sentetik hap ve bir miktar satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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