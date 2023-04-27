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İzmir'de 44 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin bir depoya yaptığı baskında, araçların motor aksamı ile çevreye zarar veren 44,1 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 44 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
27 Nisan 2023 Perşembe 10:49

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların motor aksamı ile çevreye zarar veren karışımlı akaryakıta ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, Bornova ilçesindeki bir depoya baskın yaptı. Operasyonda 44,1 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #akaryakıt #bornova #çevreye zarar veren karışımlı akaryakıt
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