İzmir'de 44 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin bir depoya yaptığı baskında, araçların motor aksamı ile çevreye zarar veren 44,1 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların motor aksamı ile çevreye zarar veren karışımlı akaryakıta ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, Bornova ilçesindeki bir depoya baskın yaptı. Operasyonda 44,1 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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